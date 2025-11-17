Canadá derrota a México y avanza en los ‘playoffs’ de la Billie Jean King Cup 2025

2 minutos

Monterrey (México), 16 nov (EFE).- Canadá derrotó este domingo 2-0 en su serie a México para proclamarse ganador del grupo A de los ‘playoffs’, con lo que avanzó a los clasificatorios 2026 de la Billie Jean King Cup.

Canadá, que el sábado se impuso 2-1 en su serie a Dinamarca, derrotada también por México el viernes anterior por idéntico 2-1, fue la selección vencedora del grupo A gracias a esas dos victorias.

México acabó con un triunfo y una derrota.

En el primer partido de la serie de este domingo en Monterrey, Carson Branstine, 184 en el ránking de la WTA, ganó 6-3 y 7-6 (5) sobre Julia García, 717 del orbe.

Branstine dominó a placer en el primer set a una García a la que le faltó potencia para contrarrestar el primer servicio de su oponente, quien sí le quebró en el octavo juego.

García mejoró en la segunda manga. Logró ser consistente con su primer servicio y llevó a la canadiense al extremo en un intenso ‘tie-break’ que Carson ganó 7-5.

Redondeó la victoria la decimoctava en las listas, Victoria Mboko, quien superó a Renata Zarazúa, favorita local y 70 en el mundo.

Mboko demostró su jerarquía desde el inicio. En el primer set rompió en el juego dos y seis para triunfar 6-1.

Completó la victoria con su mejor tenis en la segunda manga, con quiebres en el primer, quinto y sexto juego, para repetir el 6-1 y eliminar a la mejor tenista mexicana del presente en 53 minutos.

Con el 2-0 en la serie ya no fue necesario disputar el partido de dobles que mediría a Giuliana Olmos y Zarazúa contra Gabriela Dabrowski y Mboko. EFE

as/abz/car