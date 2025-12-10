Canadá destinará 1.230 millones de dólares para atraer investigadores internacionales

Toronto (Canadá), 10 dic (EFE).- El Gobierno canadiense destinará unos 1.700 millones de dólares canadienses (1.230 millones de dólares estadounidenses o 1.050 millones de euros) durante los próximos doce años para atraer a las universidades del país a 1.000 destacados investigadores internacionales, aprovechando las restricciones que EE.UU. está imponiendo a la llegada de personal cualificado extranjero.

Según recogieron este miércoles medios locales, el Gobierno canadiense considera que la iniciativa «constituye uno de los mayores programas de contratación de su tipo en el mundo, diseñado específicamente para ofrecer rapidez y flexibilidad excepcionales a la hora de captar a los mejores talentos investigadores».

La búsqueda se concentrará en científicos que «estén impulsando investigaciones de referencia mundial en ámbitos críticos que aportarán beneficios económicos, sociales y sanitarios directos para la población canadiense», añadieron las autoridades del país norteamericano.

El anuncio se produce cuando, en Estados Unidos, la Administración del presidente Donald Trump, impone restricciones a la llegada de trabajadores altamente cualificados con medidas como la imposición de cuotas de 100.000 dólares estadounidenses para la emisión de visas H-1B.

La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, pareció apuntar a la situación en EE.UU. cuando indicó, al anunciar el programa, que «mientras otros países restringen las libertades académicas y socavan la investigación más avanzada, Canadá está invirtiendo, y redoblando su apuesta, por la ciencia». EFE

