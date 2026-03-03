Canadá dice que el conflicto ha incrementado el interés de otros países por su petróleo

Toronto (Canadá), 3 mar (EFE).- El ministro de Energía canadiense, Tim Hodgson, afirmó este martes que otros países están solicitando información sobre la posibilidad de que Canadá les suministre petróleo y gas ante el creciente conflicto militar en el Golfo Pérsico.

Hodgson declaró en una entrevista a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que «el mundo ahora mismo se siente increíblemente inseguro como resultado de lo sucedido este fin de semana».

«Ya hemos visto un aumento de solicitudes sobre la rapidez con la que Canadá puede aumentar sus exportaciones de energía limpia y convencional», añadió Hodgson.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta militar de las autoridades de Teherán, con el riesgo de cierre del estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente un 20 % del petróleo mundial, han provocado un abrupto incremento del precio del crudo y del gas.

El miedo a que se pueda producir una interrupción de los flujos de energía en el estrecho de Ormuz ha provocado que, desde el inicio de los bombardeos el sábado, el precio del barril del crudo Brent, el de referencia, aumente entre un 8 % y un 13 % mientras que el del gas natural se ha disparado hasta un 50 % en Europa.

Aunque Canadá es el cuarto productor de crudo del mundo y el quinto de gas natural, el país no tiene prácticamente ninguna capacidad para aumentar sus exportaciones en estos momentos porque carece de la infraestructura necesaria.

Los pozos petrolíferos de la provincia de Alberta, donde se produce el 85 % del crudo del país, solo están conectados por oleoductos con refinerías de Estados Unidos.

Otras provincias del país, así como comunidades indígenas y grupos medioambientalistas, han bloqueado desde hace años la construcción de oleoductos que conecten los yacimientos de Alberta con las costas del Atlántico y del Pacífico, desde donde se podría exportar a Europa y Asia, respectivamente.

En estos momentos, el 96 % del petróleo que Canadá exporta, unos cuatro millones de barriles al día, tiene como destino EE.UU.

Hodgson reconoció que, a pesar del interés de otros países, la realidad es que Canadá no puede aprovechar la crisis del Golfo Pérsico para aumentar sus exportaciones a otros mercados.

«No se cambia la cantidad de producción de gas natural licuado o de petróleo en días», afirmó.

Pero, a pesar de que Canadá no pueda aumentar sus exportaciones a corto plazo, Alberta está destinada a beneficiarse de la crisis militar.

La provincia canadiense había presupuestado hace una semana un déficit presupuestario de unos 9.400 millones de dólares canadienses (6.880 millones de dólares de EE.UU. o 5.900 millones de euros).

El aumento de los precios del petróleo de los últimos días reducirá su déficit: los expertos calculan que un aumento de 10 dólares por barril supone ingresos adicionales de 20 millones de dólares canadienses al día para la provincia. EFE

