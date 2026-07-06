Canadá elige la opción alemana para renovar su flota de submarinos, según medios

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Toronto (Canadá), 6 jul (EFE).- El Gobierno canadiense ha escogido a la alemana Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) como constructora de la futura flota de submarinos de Canadá, según publicó este lunes el diario The Globe and Mail, lo que sería una de las mayores adjudicaciones militares de la historia reciente del país y un nuevo paso de Ottawa hacia Europa.

La decisión, cuyo anuncio oficial será realizado en las próximas horas por el primer ministro canadiense, Mark Carney, poco antes de partir hacia Ankara para participar en la cumbre de la OTAN, dejaría fuera a la surcoreana Hanwha Ocean, que también competía por el contrato.

El programa prevé la adquisición de hasta 12 submarinos de propulsión convencional, basados en el modelo 212CD desarrollado por TKMS en cooperación con Noruega, para sustituir una flota envejecida y reforzar la vigilancia del Ártico, el Atlántico y el Pacífico.

El contrato tendría un valor estimado de hasta 30.000 millones de dólares canadienses (21.000 millones de dólares estadounidenses o 18.500 millones de euros) para los submarinos y podría llegar hasta 50.000 millones de dólares canadienses si se incluyen operaciones, mantenimiento y modernizaciones.

La adjudicación a TKMS encaja en el giro iniciado por Carney para reducir la dependencia militar, industrial y comercial de Estados Unidos, acelerado por las tensiones con la Administración de Donald Trump y sus reiteradas declaraciones sobre la soberanía canadiense y la posibilidad de convertir a Canadá en el estado 51 de EE.UU.

En junio de 2025, Carney anunció una aceleración del gasto militar, con prioridad para la industria canadiense, y declaró: «No deberíamos enviar tres cuartas partes de nuestro gasto de capital en defensa a Estados Unidos», dijo el primer ministro en junio de 2025, al .

Recientemente Ottawa también ha seleccionado a la sueca Saab como proveedor preferente para negociar la futura capacidad canadiense de alerta temprana y control aerotransportado, en detrimento de sistemas estadounidenses de Boeing y L3Harris.

Además, Canadá está revisando su adquisición de aviones de combate de quinta generación F-35 a Lockheed Martin, lo que podría suponer una reducción del número de unidades que adquiriría a la compañía estadounidense y complementar su flota con aviones Gripen de Saab.

A más largo plazo, Canadá también observa el Global Combat Air Programme (GCAP), el proyecto de avión de combate de sexta generación impulsado por Japón, Reino Unido e Italia.

El ministro canadiense de Defensa, David McGuinty, afirmó en junio que Canadá está interesado en conocer mejor el programa y lo calificó como una iniciativa prometedora.

Canadá se convirtió en el primer país no europeo en participar en SAFE, el instrumento financiero de la Unión Europea (UE) para compras de defensa, y firmó con Bruselas una asociación de seguridad y defensa que incluye cooperación industrial, movilidad militar, ciberseguridad, apoyo a Ucrania e interoperabilidad. EFE

jcr/fpa