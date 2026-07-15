Canadá espera firmar un acuerdo de libre comercio con Mercosur este año

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Canadá quiere cerrar un acuerdo comercial con el Mercosur antes del final del año, en un esfuerzo por buscar socios distintos a Estados Unidos, dijo este martes durante una visita a Brasil la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand.

En 2025, en plena ofensiva arancelaria de Estados Unidos, Canadá y los países del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) retomaron las negociaciones luego de varios años en un punto muerto.

«Hemos acordado intensificar las negociaciones de libre comercio con el objetivo de concluirlas en un acuerdo con un impacto comercial significativo lo antes posible e idealmente antes del final de 2026», dijo Anand tras una reunión en Sao Paulo con su homólogo brasileño, Mauro Vieira.

«Vamos a duplicar los acuerdos comerciales no estadounidenses en las próximas décadas», anticipó Anand, en un contexto de fuertes tensiones comerciales entre ambos países.

Brasil, tercera economía de América detrás de Estados Unidos y Canadá, lidera las conversaciones por el lado del Mercosur.

«Ya hemos tenido seis rondas de negociaciones que avanzan muy bien, aún faltan algunos detalles», dijo Vieira.

Anand reconoció que un eventual acuerdo de comercio con el Mercosur genera «preocupaciones» en el sector agrícola canadiense.

La firma del acuerdo de comercio entre el grupo sudamericano y la Unión Europea (UE) se retrasó varios años por los reclamos de los agricultores europeos. Los productores estaban recelosos por la eventual llegada de productos más baratos y sometidos a regulaciones sanitarias más laxas del Mercosur.

Finalmente, el pacto fue firmado en enero y entró en vigor provisionalmente en mayo, a la espera de ser ratificado por la UE.

jss/ll/mvl