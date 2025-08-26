Canadá extenderá otros tres años su misión en Letonia, su mayor contribución a la OTAN

Riga, 26 ago (EFE).- Canadá extenderá su misión al frente del grupo de batalla de presencia avanzada de la OTAN en Letonia, donde suministra aproximadamente la mitad del contingente multinacional de 4.000 efectivos, por otros tres años, anunció el primer ministro canadiense, Mark Carney, este martes.

En una rueda de prensa en Riga, Carney afirmó que la misión canadiense, concentrada mayormente en la base de Adazi, al norte de la capital letona, es «la mayor contribución de Canadá a la OTAN».

El grupo de batalla de presencia avanzada de la Alianza Atlántica, en la actualidad de la dimensión de una brigada, ha estado operando en Letonia desde 2014, con tropas de 14 Estados aliados en rotación.

En una rueda de prensa conjunta con Carney, la primera ministra letona, Evika Silida, afirmó que los canadienses son los primeros en el flanco este de la OTAN en haber llevado a cabo maniobras a nivel de brigada.

«Su presencia en Letonia es una señal clara a nuestros aliados y también para el agresor: estamos unidos y somos fuertes», aseguró.

Según un comunicado del Gobierno de Letonia, la visita de la delegación canadiense también estuvo enfocada al apoyo a Ucrania, puesto que ambos países «se mantienen firmes y respaldan a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa de varias maneras».

Preguntado por las relaciones económicas entre Canadá y Estados Unidos, Carney aseguró que el 85 % del comercio entre ambos vecinos es «libre comercio» y que solo hay cinco áreas en las que éste no es el caso, todas ellas en sectores «estratégicos» para los estadounidenses.

Citó además el aluminio, el acero, el cobre y la madera como los sectores en los que se mantienen todavía las diferencias con EE.UU. EFE

