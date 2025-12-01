Canadá finaliza las negociaciones para participar en el programa de defensa europeo SAFE

Toronto (Canadá), 1 dic (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este lunes el fin de las negociaciones con la Unión Europea (UE) para la participación de Canadá en el programa de defensa Security Action for Europe (SAFE) y dijo que abrirá la oportunidad para contratos de miles de millones de dólares para empresas canadienses.

El programa SAFE, que fue adoptado en mayo por la UE, proporcionará hasta 150.000 millones de euros en préstamos en condiciones favorables a los países europeos para la compra de equipos de defensa.

Canadá es el primer país que no pertenece a la UE que se integra en el programa SAFE. Su participación no solo dará a Canadá acceso a la financiación preferente para la compra de equipos de defensa, sino que también permitirá a las compañías canadienses participar en los contratos militares.

Carney afirmó en un comunicado que Canadá y la UE están incrementando su asociación defensiva «para adquirir rápidamente nuevo equipo y tecnología, acelerar los objetivos de la OTAN y catalizar enormes oportunidades» para las empresas de defensa.

«La participación de Canadá en SAFE cubrirá capacidades clave, ampliará los mercados para los proveedores canadienses y atraerá inversión europea en defensa hacia Canadá», añadió.

Ottawa tendrá que pagar una tasa para participar en SAFE, aunque el Gobierno canadiense no reveló su cuantía.

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, afirmó a los medios que la tasa que pagará Ottawa se conocerá en el futuro junto con los detalles de la participación en el mercado de 150.000 millones de euros.

McGuinty insistió en que el acuerdo supone la posibilidad de que las compañías canadienses obtengan contratos por valor de «miles de millones de dólares, por ejemplo al participar en el suministro de materiales como municiones, misiles, drones, sistemas de artillería».

«Las oportunidades para Canadá son enormes. Catalizará inversiones privadas masivas en Canadá. Atraerá nuevos y fiables proveedores para nuestras propias necesidades», concluyó. EFE

