Canadá inicia un proyecto de oleoducto con miras a reducir la dependencia de EEUU

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Canadá puso en marcha el jueves un proyecto de oleoducto con el que el primer ministro Mark Carney espera reducir la dependencia a Estados Unidos y convertir a su país en una «potencia energética».

El oleoducto conectará a la provincia Alberta, una región con tendencias independentistas e inmensas reservas de arena petrolífera, con la costa Pacífica para abrir nuevos mercados asiáticos al crudo canadiense.

Durante una rueda de prensa en Calgary, la líder de Alberta, Danielle Smith, anunció en presencia de Carney el envío formal del proyecto a las autoridades federales, apenas siete meses después de la firma de un memorando de entendimiento.

«Es el momento de pasar a la acción», declaró Carney, y precisó que el proceso de consulta previa, en especial con comunidades indígenas que ya manifestaron su oposición al proyecto, «comenzarán de inmediato».

Se espera que el oleoducto transporte un millón de barriles de petróleo al día a la costa oeste del país. Así, Canadá podrá «entregar energía que el mundo necesita», dijo Smith.

Más temprano el jueves, Carney había anunciado un importante acuerdo de inversión con la provincia de British Columbia, que en meses recientes se había opuesto al oleoducto que pasaría por su territorio.

David Eby, líder de la provincia, explicó que había obtenido garantías gubernamentales y que «no iría a corte para luchar» contra el proyecto.

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