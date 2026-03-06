Canadá insta a EE.UU., Israel e Irán a obedecer el derecho internacional

Toronto (Canadá), 6 mar (EFE).- El Gobierno canadiense señaló este viernes que las operaciones militares, tanto de Estados Unidos como de Israel y de Irán, están sujetas al derecho internacional y que ningún país tiene «un cheque en blanco».

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, también señaló en una conferencia de prensa este viernes que está trabajando con los países del Golfo Pérsico para rebajar la escalada de la tensión militar en la región.

«El derecho internacional obliga a todas las partes y no existe un cheque en blanco en relación con la operación que se está llevando a cabo», afirmó Anand.

«La seguridad de los civiles es de máxima importancia. Y en ese sentido, la desescalada es una prioridad en cada conversación que mantengo con nuestros socios en Oriente Medio y el Golfo», añadió la ministra canadiense.

El sábado, inmediatamente después del inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, que acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su apoyo a la ofensiva militar.

«Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales», declaró en un comunicado Carney.

Pero tras las críticas recibidas, Carney matizó el apoyo incondicional que brindó a las operaciones militares de sus dos aliados y Anand adoptó un tono más diplomático, al instar a los tres países a «priorizar la protección de los civiles y de las infraestructuras civiles, a retomar las negociaciones y a avanzar hacia una resolución diplomática de la crisis». EFE

