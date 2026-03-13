Canadá invertirá miles de millones de euros en reforzar la defensa militar del Ártico

2 minutos

Toronto (Canadá), 12 mar (EFE).- El Gobierno de Canadá anunció este jueves que destinará alrededor de 35.000 millones de dólares canadienses (22.300 millones de euros) para reforzar la defensa militar y la soberanía en las regiones árticas del país.

El anuncio fue realizado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la localidad de Yellowknife, en el extremo septentrional del país, poco antes de que llegue a Noruega el viernes para participar en una cumbre con países nórdicos en la que la defensa militar del Ártico es el principal tema de la agenda.

Carney señaló que 32.000 millones de dólares canadienses serán destinados a instalaciones en las localidades de Yellowknife, Inuvik e Iqaluit, además de a la base 5 Wing Goose Bay, un importante emplazamiento del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD).

Canadá invertirá otros 2.670 millones de dólares canadienses en la creación de cuatro centros de apoyo a las operaciones en el Ártico que permitirán a las Fuerzas Armadas canadienses «un rápido despliegue y apoyo durante todo el año» en el Ártico.

Finalmente, Ottawa empleará 294 millones de dólares canadienses en ampliar y modernizar los aeropuertos de Rankin Inlet y Inuvik para permitir las operaciones de aviones de grandes dimensiones.

Canadá calcula que necesitará unos 10 años para tener todas las instalaciones y bases listas, que podrán acoger a aviones de combate como el F-35.

Carney señaló en un comunicado que «tras décadas de inversiones limitadas» en las regiones septentrionales del país, Canadá «está asegurando cada rincón de este territorio, desbloqueando sus vastos recursos y construyendo la sólida red de comunidades conectadas que los habitantes del Norte merecen».

«En esta nueva era, no podemos depender de otras naciones para nuestra seguridad y prosperidad», añadió.

El año pasado, Canadá anunció la compra a Australia de un avanzado sistema de radar de detección temprana que permitirá alertar de potenciales amenazas procedentes de Rusia y China en las regiones árticas del país.

La compra del radar y su operación durante 20 años tendrá un coste de unos 6.000 millones de dólares canadienses (4.195 millones de dólares estadounidenses). EFE

