Canadá investiga la muerte de dos personas tras donar plasma en centros de Grifols

2 minutos

Toronto (Canadá), 12 mar (EFE).- Las autoridades canadienses investigan la muerte de dos personas tras donar plasma en centros de la compañía española Grifols en la ciudad de Winnipeg, en el oeste del país, según indicaron este jueves medios locales.

El Ministerio de Salud de Canadá indicó que las muertes, fruto de «reacciones adversas fatales», se produjeron el 25 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026 en dos instalaciones de Grifols que pagan por las donaciones de plasma.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que uno de los fallecidos es una estudiante internacional de 22 años, identificada como Rodiyat Alabede, originaria de Nigeria, que estudiaba en la Universidad de Winnipeg.

Grifols señaló a CBC que ha llevado a cabo una investigación interna y que, con la información recopilada, «no hay razones para creer que exista una correlación entre la muerte de los donantes y la donación de plasma».

La compañía española tiene más de una docena de centros de recolección de plasma en Canadá desde que en 2022 adquirió la compañía canadiense Canadian Plasma Resources.

La empresa paga entre 30 y 100 dólares canadienses (de 19 a 64 dólares estadounidenses) a los donantes.

El periódico ‘The Globe and Mail’ señaló que la agencia canadiense encargada de gestionar el sistema de donaciones de sangre del país, Canadian Blood Services, no tiene registradas otras muertes en el país tras donaciones de plasma.

El rotativo también señaló que Grifols se enfrenta a una demanda en Canadá por un incidente en uno de los centros.

Craig Loney, un donante de 43 años, acusa a Grifols de causarle una grave lesión renal tras donar en 2023 en una de las dos instalaciones a los que acudieron los donantes fallecidos.

El demandante señaló que, tras la donación, Grifols le envió un correo electrónico en el que señalaba que, debido a un «error de la máquina», algunos de sus glóbulos rojos se habían «roto» y habían sido reintroducidos en su cuerpo.

La demanda, contra «Canadian Plasma Resources que opera como Grifols», fue presentada en julio de 2025, según ‘The Globe and Mail’. EFE

jcr/ygg/mra