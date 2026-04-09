Canadá le dice a Israel que «el respeto y la protección de los civiles no son negociables»

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Toronto (Canadá), 9 abr (EFE).- Canadá afirmó este jueves que «el respeto y la protección de los civiles no son negociables» al solicitar a Israel que respete la integridad territorial de Líbano y al condenar «con firmeza» el bombardeo israelí de Beirut que ha causado centenares de víctimas solo en las últimas horas.

En un comunicado, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó que el país norteamericano «condena con firmeza los ataques aéreos lanzados por Israel en todo el Líbano, incluido Beirut, que han matado a civiles y han atacado infraestructuras civiles».

«Al mismo tiempo, condenamos con firmeza los ataques indiscriminados de Hizbulá contra Israel y su población», continuó la ministra canadiense, quien solicitó el desarme «inmediato» de la milicia chií.

Canadá también dijo que apoya los esfuerzos del Gobierno libanés para «restaurar y ejercer la total autoridad del Estado, incluido con el desarme de Hizbulá» y añadió que «la integridad territorial y la soberanía del Líbano deben ser respetadas».

La declaración de Anand se produce cuando Israel ha intensificado sus ataques en el Líbano, a pesar del alto el fuego acordado entre EE.UU. e Irán, lo que ha provocado las críticas de la Unión Europea (UE), que ha calificado los bombardeos israelíes como «desmesurados».

Irán y Pakistán, país que ha mediado para lograr la tregua de dos semanas en las hostilidades, han señalado que los bombardeos israelíes son una violación del acuerdo. La UE también ha pedido que el alto el fuego entre EE.UU. e Irán incluya el Líbano.

Washington anunció este jueves que la próxima semana acogerá negociaciones directas entre Israel y el Líbano para lograr un alto el fuego, en un proceso independiente de las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán, que se desarrollarán en Pakistán. EFE

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