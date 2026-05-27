Canadá negocia con Saab la compra de aviones GlobalEye para reforzar la defensa del Ártico

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Toronto (Canadá), 27 may (EFE).- El Gobierno canadiense anunció este miércoles que está negociando con la empresa sueca Saab para adquirir aviones de vigilancia y alerta temprana GlobalEye, una decisión con la que Ottawa busca reforzar la defensa del Ártico y que supone dar la espalda a varias opciones estadounidenses.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, realizó el anuncio durante la inauguración de la feria de defensa CANSEC, celebrada en Ottawa, donde señaló que los aparatos serán «un recurso clave» para detectar y disuadir amenazas en el Ártico y fortalecer la autonomía estratégica del país.

La plataforma GlobalEye, desarrollada por Saab utilizando como plataforma el reactor de negocios Global 6500 fabricado por la empresa canadiense Bombardier, combina sistemas de alerta temprana y vigilancia aérea, marítima y terrestre en tiempo real.

Según el Gobierno canadiense, los aviones podrán rastrear objetos y señales a una distancia de hasta 650 kilómetros.

Aunque Ottawa no ha anunciado cuántos aviones GlobalEye comprará o el valor de la transacción, la radiotelevisión pública canadiense CBC señaló que el pedido podría ser de seis aviones con un coste total de unos 6.000 millones de dólares canadienses (4.340 millones de dólares estadounidenses o 3.725 millones de euros).

Saab indicó en un comunicado que el sistema integra el radar Erieye Extended Range junto con un avanzado conjunto de sensores y un sistema multidominio de mando y control (C2), capaz de detectar amenazas de baja observabilidad, drones y misiles balísticos e hipersónicos incluso en entornos con interferencias electrónicas.

La elección de Saab supone un giro significativo en la política de adquisiciones militares de Canadá, ya que Carney había prometido disminuir el peso de los proveedores estadounidenses en el gasto de defensa.

La propuesta sueca se impuso a las candidaturas estadounidenses del Boeing E-7 Wedgetail y el Aeris X de L3Harris.

Carney afirmó que el acuerdo apoyará más de 3.000 empleos en el sector aeroespacial canadiense y que al menos un tercio de la futura flota GlobalEye será fabricada en Canadá durante los próximos 15 años, lo que equivaldrá a unos 40 aparatos destinados tanto al mercado nacional como a exportaciones para países aliados.

Saab señaló que pretende fabricar, mantener y modernizar los aparatos en Canadá junto con socios industriales locales, además de transferir tecnología y conocimiento al país e invertir en investigación y desarrollo para impulsar la industria canadiense de defensa.

«El GlobalEye ofrece capacidades probadas para la Real Fuerza Aérea Canadiense, soberanía para Canadá y empleo altamente cualificado para la industria canadiense», declaró el presidente y consejero delegado de Saab, Micael Johansson.

El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el Ártico y la necesidad de vigilar posibles amenazas de misiles hipersónicos y de crucero procedentes de Rusia y China, según señalaron medios canadienses.

El Gobierno canadiense aprovechó además el anuncio para presentar nuevas medidas dentro de su estrategia industrial de defensa, entre ellas incentivos a empresas que produzcan en Canadá, un nuevo estándar de aprobación de proyectos en 90 días y un servicio de apoyo para pequeñas y medianas empresas del sector. EFE

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