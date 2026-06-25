Canadá prepara ayuda humanitaria para Venezuela y defiende revisar canales diplomáticos

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Toronto (Canadá), 25 jun (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este jueves que su Gobierno prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras dos terremotos que han causado al menos 160 muertos, y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyos gobiernos Ottawa mantiene profundas diferencias políticas.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Ottawa, Carney calificó lo ocurrido como una tragedia en rápida evolución y señaló que Canadá trabaja con sus socios para proporcionar asistencia humanitaria, con un anuncio oficial previsto para más tarde.

En un mensaje en sus redes sociales publicado en la mañana del jueves, Carney había ofrecido sus condolencias a las familias de las víctimas de los terremotos. También este jueves, la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, expresó la disposición de Canadá a contribuir a la respuesta humanitaria.

Pero en los mensajes de los dos representantes canadienses está ausente cualquier referencia a contactos con el Gobierno venezolano para coordinar la ayuda. Ni Carney ni Anand ofrecieron detalles sobre qué tipo de ayuda Canadá podría ofrecer a Venezuela ni cuándo estaría disponible.

Canadá retiró en 2017 a su embajador en Venezuela y en 2019 Ottawa se negó a reconocer el régimen de Nicolás Maduro y suspendió las operaciones de su embajada en Caracas.

Carney afirmó este jueves que Canadá se encuentra en desventaja cuando no tiene embajadas ni personal sobre el terreno en países donde hay ciudadanos canadienses o donde se producen emergencias humanitarias.

El primer ministro canadiense citó como ejemplos Irán y Venezuela, países con los que Canadá no mantiene representación diplomática plena. Según explicó, esa ausencia complica la capacidad del Gobierno para ayudar a sus nacionales, evacuar ciudadanos en situaciones de riesgo o responder con rapidez ante catástrofes.

El primer ministro defendió que el mantenimiento de relaciones diplomáticas no equivale a respaldar las políticas de un Gobierno extranjero. En su opinión, disponer de embajadas y servicios consulares permite cumplir una responsabilidad básica del Estado: proteger a sus ciudadanos y prestar asistencia en crisis humanitarias.

Carney subrayó, no obstante, que no estaba anunciando la reapertura de la embajada canadiense en Venezuela ni una decisión concreta sobre ese país. Presentó sus comentarios como una consideración general aplicable a varios casos y dijo que el Gobierno deberá seguir evaluando cómo actuar. EFE

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