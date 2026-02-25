Canadá proporcionará a Cuba «de forma inmediata» 5 millones de euros en ayuda humanitaria

Toronto (Canadá), 25 feb (EFE).- Canadá anunció este miércoles que proporcionará a Cuba «de forma inmediata» ayuda humanitarias por 8 millones de dólares canadienses (5,85 millones de dólares de EE.UU. o 5 millones de euros) para la compra de alimentos.

El Gobierno canadiense señaló en un comunicado que ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, está proporcionando la ayuda para «ampliar el acceso a alimentos y nutrición» de los cubanos en situación vulnerable. EFE

