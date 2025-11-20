Canadá quiere crear una fuerza de voluntarios de hasta 300.000 personas para su defensa

Toronto (Canadá), 20 nov (EFE).- Las Fuerzas Armadas canadienses quieren crear una fuerza de voluntarios compuesta de hasta 300.000 personas, similar a la de países del norte de Europa como Finlandia o Suecia, que permita «asegurar la defensa» de Canadá ante el aumento de las amenazas.

En documentos dados a conocer este jueves por la cadena de televisión canadiense CTV News, el Ministerio de Defensa de Canadá indica que «las crecientes amenazas impulsadas por el rápido avance de las tecnologías plantean desafíos urgentes, simultáneos e inigualables para la capacidad de Canadá de defenderse».

Y añade que «la seguridad global se ha visto profundamente afectada por el aumento de la competencia estratégica entre Estados, junto con la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales vinculados al cambio climático».

La respuesta es que «el conjunto de la sociedad» contribuya a la defensa del país, con el incremento del número de reservistas de 30.000 a 100.000 y la creación de una fuerza suplementaria compuesta por 300.000 voluntarios.

El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, declaró a CTV News que el modelo planteado es similar al sistema de «defensa total» de Finlandia o Suecia.

En la actualidad, las Fuerzas Armadas canadienses cuentan con unos 63.500 soldados en activo y unos 22.500 reservistas, aunque el objetivo del Gobierno canadiense es de 71.500 y 30.000 respectivamente.

Los planes para dotar al país de una fuerza de voluntarios compuesta de centenares de miles de personas se producen cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha repetido en numerosas ocasiones su interés de anexar Canadá, lo que ha provocado una oleada de nacionalismo en el país. EFE

