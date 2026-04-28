Canadá refuerza su acercamiento a Europa y asistirá a la cumbre de la comunidad europea

2 minutos

Toronto (Canadá), 28 abr (EFE).- Por primera vez en su historia, un primer ministro de Canadá participará en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que se celebra el próximo lunes en Armenia, una decisión que refuerza el creciente acercamiento del país norteamericano a Europa.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló en un comunicado que viajará a Yerevan del 2 al 4 de mayo para participar en la cumbre a invitación del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.

Carney destacó que es la primera vez que un líder no europeo participará en la cumbre.

«En un mundo más peligroso y dividido, Canadá se está acercando cada vez más a nuestros socios y aliados europeos. Unidos por nuestros valores comunes, estamos impulsando la cooperación en defensa, energía y tecnología para construir un futuro más seguro y próspero a ambos lados del Atlántico», dijo.

En Yerevan, el líder norteamericano mantendrá reuniones con dirigentes europeos «para reforzar la seguridad colectiva» y apoyar a Ucrania. Al mismo tiempo, posicionará a Canadá como un destino fundamental para inversiones, incluidas aquellas centradas en minerales críticos, energía, defensa y tecnologías avanzadas.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha amenazado con anexar Canadá y ha impuesto algunos de sus aranceles más elevados sobre parte de las exportaciones canadienses.

En respuesta, Carney está implementando una agenda política centrada en diversificar el comercio internacional y los vínculos de defensa de Canadá, a la vez que reduce la dependencia del país de EE.UU., una relación que ha calificado como «una debilidad». EFE

jcr/mvg/gad