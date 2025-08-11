Canadá respalda la declaración de los líderes de la UE ante la cumbre Trump-Putin

2 minutos

Toronto (Canadá), 11 ago (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, se unió a la declaración de los líderes europeos sobre la reunión de Donald Trump y Vladímir Putin en la que tratarán la situación en Ucrania durante una conversación que mantuvo este lunes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Según señaló la Oficina del Primer Ministro de Canadá en un comunicado, durante la conversación, Carney y Zelenski aplaudieron «el liderazgo del presidente (Donald) Trump y de EE.UU.» para lograr la paz en Ucrania.

«Ambos dirigentes subrayaron que las decisiones sobre el futuro de Ucrania deben ser tomadas por los propios ucranianos» y que «las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza», añadió el texto.

La conversación entre Carney y Zelenski se produce pocos días antes de que Trump y Putin se reúnan en Alaska para tratar la guerra en Ucrania.

Precisamente hoy, Trump señaló en una rueda de prensa en Washington que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania y que quiere que quiere organizar una reunión entre Putin y Zelenski tras su cita con el mandatario ruso que tendrá lugar el viernes en Alaska.

Con anterioridad, Trump había sugerido que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia incluiría intercambios territoriales, algo a lo que Zelenski se ha negado rotundamente.

El sábado, los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que «el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania». EFE

