Canadá toma el testigo de México con histórico empate, turno para EEUU

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Después del celebrado triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica el jueves en el estreno del Mundial, este viernes Canadá logró su primer punto en la competición al empatar 1-1 ante Bosnia-Herzegovina, a la espera de la entrada en liza del principal organizador, Estados Unidos, ante Paraguay (01H00 GMT del sábado) en Los Ángeles.

El fervor y la emoción del Azteca recibiendo su tercer Mundial dieron paso al estreno en Toronto, también con un ambiente espectacular.

Cyle Larin, en el 78′, envió un tiro desde la entrada del área, rodeado de rivales, para equilibrar un partido donde los europeos se habían adelantado en el 21′ con un gol de cabeza de Jovo Lukic en un córner.

Después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha con un punto festejado en la grada casi como un triunfo.

El gol de Larin salvó la fiesta local, que había comenzado a ritmo de Alanis Morissette y Michael Bublé en la ceremonia inaugural del Mundial en Canadá.

Estados Unidos completará las inauguraciones debutando en el Grupo D ante Paraguay en un duelo a ritmo de tango marcado por los entrenadores de ambos equipos, los argentinos Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

En el espectacular SoFi Stadium de la Ciudad de las Estrellas no estará el presidente estadounidense Donald Trump, pero su gobierno estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

– Medidas de seguridad sin precedentes –

Pese a que no asistirá al estadio, Trump llamó por teléfono a la selección para desearle suerte en la noche del jueves.

«Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final», dijo el presidente, según un vídeo compartido en las redes sociales, en el que se ve a Pochettino sosteniendo el teléfono en modo altavoz ante los jugadores.

Estados Unidos afronta un doble reto mayúsculo: brillar en un Mundial de fútbol (su mejor resultado, semifinales, llegó en la primera edición en Uruguay 1930) y asegurarse que el torneo no quede manchado por un incidente relacionado con la seguridad.

Anfitrión de casi 40 selecciones y 78 de los 104 partidos de la competición, además de albergar una decena de Fan Fest para miles de aficionados, Estados Unidos está desplegando medidas de seguridad «sin precedentes», reveló el jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de la organización del evento, Andrew Giuliani.

Pese a este dispositivo, unas horas antes, otro representante de la administración Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había admitido que las autoridades no podrán controlar «a un lobo solitario».

Washington ha destinado más de mil millones de dólares en medidas de seguridad, la mitad de ese monto hacia las operaciones antidrones.

– La Albirroja por la sorpresa –

En lo deportivo, el peligro para el seleccionado estadounidense vendrá de una Albirroja que en la clasificatoria sudamericana ya dio muestras de su potencial ganando a los dos gigantes, Brasil y Argentina.

La selección guaraní podría contar con el impulso emocional de tener en el verde al prometedor Julio Enciso, quien parece recuperado de las molestias que habían puesto en duda su concurso en el debut.

Tras el debut de los tres organizadores del torneo entrarán en liza los favoritos al título, empezando el sábado por Brasil, que jugará contra Marruecos en uno de los duelos más esperados de la primera fase.

– Partey no puede entrar en Canadá –

Fuera del juego, las autoridades canadienses rechazaron este viernes el ingreso al país del fútbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual y no podrá estar con la selección africana en el debut en el Mundial 2026 contra Panamá.

Partey será juzgado el próximo año por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal.

«La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio», señaló la institución en un comunicado.

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