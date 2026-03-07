Canadá vence y tambalea a Colombia para mantenerse con vida en el Clásico de Béisbol

San Juan, 7 mar (EFE).- Canadá, apoyado por dos carreras impulsadas de Abraham Toro y Owen Caissie, venció este sábado a Colombia, 2-7, poniéndolo en la cuerda floja para mantenerse con vida en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Fue la primera victoria de Canadá en el torneo, mientras que Colombia acumuló su segundo fracaso luego de perder en la noche del viernes ante Puerto Rico, vía blanqueada, 5-0, en esta primera fase que se juega en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Canadá marcó sus primeras notaciones en la segunda entrada con un jonrón de dos carreras Caissie frente al abridor Austin Bergner para poner arriba a la escuadra norteamericana 2-0.

Colombia, no obstante, contestó con una carrera en el tercer episodio frente al abridor canadiense Michael Soroka, quien sustituyó a Julio Teherán minutos antes del partido por una molestia en su hombro derecho, para acercar el marcador 2-1.

Tito Polo abrió con un doble al jardín izquierdo, para luego adelantar a la antesala con un elevado Dayan Frias y después anotar con un sencillo remolcador de Michael Arroyo.

La escuadra canadiense volvió a alumbrar la pizarra en la baja de la tercera entrada.

Josh Naylor, su inicialista estrella, abrió la tanda con sencillo ante Río Gómez y avanzó a la intermedia por imparable de Tyler O’Neill.

Luego, Tyler Black bateó para la inicial y el colombiano Reynaldo Rodríguez sacó a Black en la segunda y Naylor adelantó a la tercera almohadilla.

Tras esto, el dirigente colombiano José Mosquera relevó a Gómez por Emerson Martínez, quien dio pelotazo a Otto López para llenar las bases.

Esto dio paso a que con una base por bolas a Abraham Toro, Naylor marcara y ampliara el marcador 3-1.

Canadá, a su vez, aprovechó los errores defensivos de los colombianos que también hicieron el viernes ante Puerto Rico, y en la séptima entrada agregaron una anotación más.

Denzel Clarke bateó un elevado al jardín derecho, pero Jesús Marriaga falló en atraparla, avanzando a segunda.

Naylor, entonces produjo con un imparable al bosque central, remolcando a Clarke para extender el juego 4-1.

Colombia, sin embargo, respondió con otra anotación en la octava entrada, pero Canadá añadió cuatro más en la baja de ese mismo episodio y asegurar la victoria.

El próximo desafío de Canadá será mañana, domingo, a las 12.00 (16.00 GMT) contra Panamá, seguido por el de Colombia ante Cuba a las 19.00 (23.00 GMT).

Las dos novenas con los mejores récords de cada uno de los cuatro grupos avanzan a los cuartos de finales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Colombia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6 2

Canadá 0 2 1 0 0 0 1 4 x 8 8 1

LG: Phillipe Aument (1-0)

LP: Austin Bergner (0-1)

HR: Owen Caissie (1)

Árbitros: Junior Valiente (HP), Tomoya Ishiyama (1B), Vic Carapazza (CC) y Mario Villavicencio (3B).

Incidencias: Primer partido de la segunda fecha del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en San Juan, Puerto Rico. EFE

