Canadá y EE. UU. ya no coinciden ni en las predicciones de sus marmotas

1 minuto

Toronto (Canadá), 2 feb (EFE).- En una señal más de las crecientes diferencias entre Canadá y Estados Unidos, las marmotas canadienses han vaticinado este lunes que la primavera llegará antes de lo previsto, lo opuesto a lo predicho por su famosa vecina estadounidense Punxsutawney Phil.

Canadá cuenta con varios roedores, y una langosta, que son utilizados para predecir la duración del invierno, una tradición que tiene su origen en la Europa medieval y que fue importada a Norteamérica por colonos alemanes en el siglo XVIII.

Según la más famosa de las marmotas canadienses, Wiarton Willie, y que lleva más de 70 años pronosticando la duración del invierno, la primavera llegará antes de lo previsto, ya que no ha visto su sombra en la mañana del lunes.

Su contraparte de la provincia de Quebec, Fred la Marmotte, también ha predicho hoy que el invierno será más corto de lo habitual.

Y en la provincia de Nueva Escocia, situada en la costa del Atlántico, la predicción la realiza Lucy la langosta, que anticipa una primavera tempranera.

Los vaticinios de los roedores canadienses y Lucy son radicalmente opuestos a los de Punxsutawney Phil que en Pensilvania (EE. UU.) ha presenciado este lunes su sombra, lo que anticipa seis semanas más de invierno.

Estas predicciones opuestas se producen cuando Ottawa y Washington están más distanciados políticamente que nunca en los últimos 150 años, hasta el punto que las encuestas de opinión indican que los canadienses consideran a Estados Unidos la mayor amenaza para el país. EFE

jcr/icn