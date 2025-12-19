Canadá y EEUU iniciarán conversaciones formales en enero sobre el T-MEC

Toronto (Canadá), 19 dic (EFE).- Canadá y Estados Unidos empezarán negociaciones bilaterales formales para revisar el tratado T-MEC y sus relaciones comerciales a mediados de enero, según confirmó este viernes el Gobierno canadiense.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló en un comunicado que el ministro encargado de las relaciones comerciales con EE.UU., Dominic LeBlanc, se reunirá con representantes de la Administración del presidente Donald Trump a partir de mediados de enero «para lanzar conversaciones formales».

La declaración de Carney es la primera señal de la reanudación de conversaciones comerciales entre los dos países desde que, a finales de octubre, Trump repentinamente canceló las negociaciones en represalia por la emisión de un anuncio canadiense en televisiones de EE.UU. que criticaba la política arancelaria del Gobierno estadounidense.

El acuerdo del T-MEC, del que forman parte EE.UU., México y Canadá, estipula que tiene que ser revisado por los tres socios cada seis años desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020.

La revisión analizará el funcionamiento del tratado y evaluará su cumplimiento y las disputas que han surgido entre los socios en estos seis años. Si los tres países están de acuerdo, el T-MEC podría ser ampliado a otros 16 años.

Pero si alguno de los socios se niega a extender el acuerdo, se abrirían dos posibilidades. La primera es mantener el T-MEC en las condiciones actuales, con revisiones anuales. La segunda opción es la terminación del tratado y el establecimiento de acuerdos comerciales bilaterales en sustitución del T-MEC.

Tanto Canadá como México han expresado su deseo de mantener el T-MEC pero la Administración de Trump ha señalado que las tres opciones están sobre la mesa.

Esta semana, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, declaró en el Congreso que, aunque el T-MEC «ha tenido éxito en cierta manera», es evidente que no ha alcanzado todos los objetivos de Washington «con respecto al fortalecimiento de la capacidad manufacturera de Estados Unidos y la creación de buenos empleos», por lo que casi todas los sectores del país defienden mejoras del acuerdo.

Greer enumeró los temas que EE.UU. quiere resolver en sus negociaciones con Canadá y México, desde el uso de productos de terceros países y las leyes laborales en la economía mexicana hasta el sistema de gestión regulada del sector agrícola canadiense.

El jueves, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que, en sus conversaciones con Trump, el presidente estadounidense solo ha hablado sobre la «revisión y ajustes» del T-MEC y no sobre el fin del tratado norteamericano. EFE

