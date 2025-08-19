The Swiss voice in the world since 1935

Canadá y la UE aplauden la disposición de EE.UU. a la seguridad de Ucrania y Europa

Toronto (Canadá), 19 ago (EFE).- Los líderes de la Unión Europea y de Canadá aplaudieron «la disposición de EE.UU. a ofrecer garantías de seguridad para respaldar una paz y una seguridad duraderas en Ucrania y en Europa» durante la reunión virtual que mantuvieron este martes para discutir la cumbre del lunes entre Donald Trump y Volodimir Zelenski.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló que el planteamiento de la cumbre, celebrada en Washington con la presencia de varios líderes europeos, «es coherente con los principios de que no se tomen decisiones sobre Ucrania sin Ucrania, ni decisiones sobre Europa sin Europa».

Durante la reunión virtual, el primer ministro canadiense, Mark Carney, «reafirmó el firme compromiso de Canadá con estos esfuerzos, que se refuerzan mediante una mayor implicación diplomática, la continuidad de la presión militar y económica sobre Rusia».

Canadá, copresidente de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, también indicó que intensificará sus esfuerzos para el «retorno inmediato» de los niños ucranianos capturados por Rusia.

La reunión virtual fue convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para tratar la cumbre de Washington.

Tras la cita, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo «suficientemente sólidas y creíbles» ya que «no se puede confiar» en que el mandatario ruso, Vladimir Putin, «cumpla ninguna promesa o compromiso». EFE

