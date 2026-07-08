Canadá y los aliados europeos de la OTAN prometen un mayor gasto en defensa común con EEUU

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Ankara, 8 jul (EFE).- La declaración final de la cumbre de la OTAN que termina este miércoles en Ankara establece formalmente una mayor participación de los miembros europeos de la Alianza y Canadá en la financiación de los gastos de defensa comunes, en colaboración con Estados Unidos.

En 2025 los aliados europeos y Canadá «aumentaron en más de 139.000 millones de dólares sus gastos de defensa propiamente dicha», destaca el texto y agrega que en Ankara se anunciaron nuevas compras de armamento por valor de más de 50.000 millones de dólares. EFE

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