Canadá y Ucrania firman un acuerdo para la cooperación energética, incluida la nuclear

3 minutos

París, 18 feb (EFE).- El ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, y el viceprimer ministro y ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, firmaron este miércoles un ‘memorando de entendimiento’ que promueve la cooperación en materia energética entre ambos países, incluida la energía nuclear, durante al menos tres años.

En un acto en la sede de la OCDE en París durante la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los representantes de ambos países firmaron un acuerdo con el que, en palabras del titular canadiense, «se ha formalizado el compromiso duradero de Canadá con la resiliencia y recuperación energética en Ucrania».

Rusia ha atacado centrales eléctricas, líneas de transmisión eléctrica e instalaciones de gas en el marco de su guerra contra Ucrania, que comenzó hace cuatro años.

«El apoyo de Canadá a Ucrania es inquebrantable. Está fundamentado en el principio, en la asociación y en el claro entendimiento de que la seguridad energética es seguridad nacional», afirmó Hodgson a los periodistas tras firmar el acuerdo.

Para «fortalecer y profundizar la cooperación en el sector energético», el pacto prevé un mayor intercambio de información y tecnologías, así como un «suministro de materias primas y componentes para la producción de combustible nuclear» y «un desarrollo de tecnologías nucleares tras la guerra», incluidos «reactores modulares pequeños y avanzados».

El acuerdo también busca la «comunicación de oportunidades de inversión en proyectos de energía renovable en Ucrania a industriales canadienses asociados», así como en proyectos de «reconstrucción y restauración de plantas hidroeléctricas preexistentes».

En lo que respecta a la energía petrolera y gasística, se prevé la facilitación de intercambios de «personal técnico» y «mejores prácticas» entre miembros de dicha industria, pero también el «desarrollo de rutas alternativas para el suministro de gas en Ucrania».

«Fortalecer no solo la resiliencia de Ucrania, sino nuestra seguridad energética colectiva es un tema urgente para ambos países. Esto no se trata simplemente de una reconstrucción; es una modernización bajo presión», agregó el ministro.

El memorando concibe además la potencial adhesión de Ucrania a la Unión Europea, algo que, según el texto, es «un derecho inherente» de este país como parte de «sus políticas energéticas y cooperación».

Canadá y Ucrania tratarán la implementación del acuerdo, principalmente, a través del grupo de coordinación energético del G7+ dedicado a Ucrania, si bien explicita que este «no crea ningún derecho u obligación legal» y que ninguno de sus puntos «se considerará legalmente vinculante».EFE

plc/cat/mgr

(foto)(vídeo)