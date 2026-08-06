Canal de Panamá ajustará el calado en esclusas para barcos grandes sin recortar tránsitos

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Ciudad de Panamá, 5 ago (EFE).- La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó este miércoles de dos nuevos ajustes del calado de los barcos (la parte sumergida) en las esclusas para buques gigantes a partir de finales de agosto y principios de septiembre, ante las proyecciones de menos agua en uno de los lagos que lo abastecen.

En concreto, a partir del próximo 26 de agosto de 2026 el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas neopanamax -que permiten el paso de buques más grandes que no caben por las esclusas originales- será de 48 pies, unos 14,63 metros, y, a partir del 3 de septiembre, de 47,5 pies, unos 14,48 metros, según un comunicado de la ACP.

La vía interoceánica ya había aplicado este año otros ajustes de calado: desde junio ofreció unos 50 pies o 15,24 metros como máximo, el pasado 3 de julio se redujo a 49,5 pies o 15,09 metros, y el 24 de julio volvió a disminuir a 49 pies o 14,94 metros.

La medida, destaca el comunicado, responde a los niveles actuales y a las proyecciones del lago Gatún- uno de los dos que surten al canal- para las próximas semanas provocados por el fenómeno El Niño.

Señala que el ajuste no implica cambios en el número de tránsitos diarios, como sucedió en 2023 y 2024 ante una fuerte época seca empujada por la intensidad de fenómeno natural.

De acuerdo con una proyección de la vía interoceánica, los niveles de agua de ese lago entrarían en una leve caída (entre 1 pie o 30 centímetros aproximadamente) en las próximas semanas hasta principios de septiembre, aunque hasta octubre el gráfico muestra una meseta.

Los expertos panameños advierten que este año ‘El Niño’ será más potente, acorde a la tendencia regional, con las aguas del Pacífico más calientes y menos luvias.

La información oficial señala en ese sentido que «Los especialistas del Canal mantienen un monitoreo continuo de las condiciones climáticas y desarrollan proyecciones técnicas que permiten evaluar, con mayor precisión, los efectos del fenómeno de El Niño para poder definir y anunciar oportunamente las medidas de gestión que podrían requerirse en los próximos meses».

El Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico y por donde pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, es el único de agua dulce del mundo. Se alimenta de los lagos artificiales Gatún (1913) y Alhajuela (1935), que además surten a más de la mitad de los poco más de cuatro millones de habitantes que tiene el país.

En 2023 el país sufrió una sequía estacional más prolongada de lo habitual y potenciada por El Niño, obligando a la vía a reducir paulatinamente el calado a 44 pies o 13,41 en las esclusas neopanamax ( y a 22 los tránsitos diarios de los 36 habituales durante un año.EFE

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