Canal de Panamá celebra sus 111 años comprometido con el medio ambiente y sostenibilidad

Ciudad de Panamá, 15 ago (EFE).- El Canal de Panamá celebró este viernes su 111 aniversario anunciando avances en su estrategia de descarbonización con metas de neutralidad de carbono para 2050, así como la adquisición de remolcadores híbridos como parte de su compromiso con medio ambiental y la sostenibilidad, mientras enfrenta los retos globales del comercio marítimo.

«Esa sostenibilidad, no solamente hídrica, depende de que cuidemos el medio ambiente. La sostenibilidad de nuestro propio negocio a futuro, depende (del medio ambiente), ya que los clientes de los productos que pasan por el canal de Panamá reclaman mayor consideración en temas ambientales. Así es que el Canal de Panamá va marcando esa pauta», destacó el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez.

Entre las medidas adoptadas, destaca la adquisición de remolcadores híbridos, de los cuales dos de ellos fueron bautizados este viernes como «Isla Barro Colorado» e «Isla Bastimentos», al ser parte de una flota de 20 que espera adquirir el Canal de Panamá.

Vásquez adelantó que actualmente ya se cuenta con «una orden de 10 (remolcadores)» y se tiene una opción de compra por 10 más, lo que permitirá que, al final, «en el paquete total tendríamos un reemplazo de 20 remolcadores» y, al mismo tiempo, un aumento de la flota para «dar confiabilidad» a los clientes.

El Canal de Panamá también anunció que mantiene «una estrategia robusta de sostenibilidad con un enfoque prioritario en la descarbonización» y la adaptación al cambio climático. En línea con la meta de la Organización Marítima Internacional, se ha suscrito el compromiso de alcanzar «la neutralidad de carbono para 2050».

En los últimos 25 años, la vía ha invertido más de 15.000 millones de dólares para asegurar su funcionamiento a largo plazo, incluida la ampliación, que tuvo un costo superior a 5.250 millones.

El Canal de Panamá, inaugurado el 15 de agosto de 1914 con el tránsito del vapor Ancón, conecta el Atlántico y el Pacífico, sirve a más de 180 rutas marítimas en 170 países y alcanza unos 1.920 puertos. Estados Unidos es su principal cliente, seguido de China y Japón. Para el año fiscal 2025 proyecta ingresos por 5.623,5 millones de dólares, un 17,7 % más que lo presupuestado para 2024. EFE

