Canarias pide que España pelee por mantener el POSEI en el próximo presupuesto europeo

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Bruselas, 8 abr (EFE).- El vicepresidente del Gobierno del archipiélago atlántico español de Canarias, Manuel Domínguez, pidió este miércoles que el Ejecutivo de España pelee por mantener el programa de ayudas de la Unión Europea que apoya el sector primario en las regiones ultraperiféricas (POSEI).

«Estábamos preocupados porque hace tan sólo unos meses el POSEI, que es fundamental para la agricultura en Canarias y el sector primario (…) desaparecía en su concepto y en su partida económica. Sin embargo, hoy tenemos una buena noticia», empezó diciendo en declaraciones a la prensa el vicepresidente canario, tras una reunión con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Domínguez explicó que el informe preliminar del Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual 2028-2034, que se vota en comisión el próximo miércoles, incluye una enmienda que permite «recuperar el POSEI como concepto» y además dotarlo de «una ficha específica», diferente de la Política Agrícola Común (PAC).

«Nos va a brindar a las RUP (regiones ultraperiféricas) la posibilidad de seguir contando con esa partida, con ese fondo específico para nuestra agricultura», señaló el político canario, que subrayó que ello implica salvaguardar una situación que es «vida o muerte» para el sector primario regional.

Anunció, además, que el Parlamento Europeo sería partidario de que la cuantía económica de ese instrumento crezca «en torno a 300 millones de euros anuales», lo que calificó de «una magnífica noticia».

Pese a la voluntad de la Eurocámara, la propuesta de la Comisión Europea recoge que el POSEI y otros fondos para las regiones ultraperiféricas (RUP) quedarán encuadrados dentro de un fondo único que recogerá las dotaciones de cada país en cohesión, agricultura, migración y pesca.

El político canario criticó precisamente los planes nacionales previstos en el marco del futuro presupuesto, considerando que «no son lo correcto», dado que «la gestión debería ser llevada a cabo por las regiones y no el Estado».

Domínguez agradeció, por otra parte, «la comprensión» del comisario de Agricultura que, aseguró, «ha entendido perfectamente que las RUP no podíamos estar de la mano de la decisión última los Estados para ver si teníamos recursos» en cuanto al POSEI.

Por los avances constatados durante su visita, en la que también se reunió con distintos eurodiputados, dijo irse de Bruselas «mucho más tranquilo», aunque advirtió de que «la partida no ha terminado» ya que el paso dado se enmarca en el trabajo de una comisión del Parlamento Europeo, y dijo que ahora el Gobierno de España tiene que «seguir dando la batalla» y defender que el POSEI es «intocable e innegociable».

Además de hablar del POSEI, Domínguez explicó que en su reunión con el comisario de Agricultura abordaron, entre otros temas, el impacto que puede tener para el sector primario «la situación bélica en Irán».

«Recordamos lo que sucedía cuando estallaba la guerra de Ucrania, ese granero de Europa, que a Canarias afectó sustancialmente en el sector primario» sobre todo en el ganado, y también en la alimentación.

También hablaron sobre los productos fitosanitarios, que «preocupan al sector». Y en ese sentido opinó que hay prohibiciones «que hacen menos competitiva la agricultura».

Añadió que se emplazaron a reuniones posteriores «para ver cuál es el camino» para ayudar al sector a ser más competitivo en relación con los fitosanitarios, «siempre respetando la salud de las personas». EFE

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