Canarias recibe solicitud del crucero para atracar el sábado en el puerto de Tenerife

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Bruselas, 6 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló este miércoles en Bruselas que la naviera propietaria del crucero con un brote de hantavirus ha elevado una solicitud a la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para poder atracar en el puerto de la provincia tinerfeña el sábado 9 de mayo.

«El presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife», dijo Clavijo a los medios en Bruselas tras mantener una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. EFE

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