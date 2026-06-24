Cancelación de trenes y petición de no viajar por la ola de calor en Inglaterra y Gales

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Londres, 24 jun (EFE).- Numerosos servicios de trenes han sido cancelados este miércoles en Inglaterra y Gales por la ola de calor, informó la red ferroviaria Network Rail, mientras que las autoridades británicas han instado a los pasajeros a evitar viajes no esenciales durante la vigencia de la alerta roja.

Además, muchas escuelas han reducido la jornada escolar, hasta el mediodía, pero en algunos casos se ha optado por el cierre, dado que las temperaturas pueden llegar a los 40 grados Celsius.

La alerta roja abarca gran parte del centro y sur de Inglaterra y el oeste de Gales, y entró en vigor hoy a las 09.00 hora local (08.00 GMT) y permanecerá hasta las 21:00 (20.00 GMT) de este jueves.

Inglaterra y Gales pueden superar el actual récord de temperatura máxima para un mes de junio, de 35,6 grados establecido en el condado de Hampshire, en el sur inglés, en 1976.

Según la Oficina de Meteorología (Met), las temperaturas podrían acercarse hoy y mañana al récord histórico del Reino Unido de 40,3 grados, registrado en Lincolnshire, norte inglés, en julio de 2022.

Aviso de la red ferroviaria británica

Network Rail advirtió de que espera «alteraciones significativas» de los servicios en Inglaterra y Gales, dado que se han impuesto restricciones de velocidad para minimizar los riesgos asociados al calor, como la deformación de vías y distensión de cables eléctricos.

Esta mañana, el 11 % de los servicios ferroviarios en Inglaterra y Gales fueron cancelados o sufrían retrasos superiores a media hora.

Además, un portavoz de AA -asistencia a los vehículos en carretera- informó de que las llamadas por avería son «considerablemente más complejas de lo habitual» debido a las altas temperaturas.

«Dado que las temperaturas se mantienen elevadas, los conductores no deben subestimar la tensión que el calor puede ejercer sobre los vehículos, especialmente en los coches más antiguos o en aquellos que no han pasado una revisión reciente», añadió.

El transporte en Londres

Transport for London (TfL), el operador del transporte de la capital británica, ha enviado a todos los usuarios una alerta para indicar que los pasajeros que viajen el miércoles y el jueves deben considerar si sus desplazamientos son necesarios debido a que los servicios del metro pueden verse alterados.

«Se recomienda a los usuarios que necesiten viajar que consideren hacerlo en horarios de menor afluencia, que reserven más tiempo para su trayecto y que lleven agua consigo», añade el aviso de TfL.

Las temperaturas pueden ser más altas en el centro de la capital británica debido a la contaminación atmosférica, según la Oficina de Meteorología británica (Met, por sus siglas en inglés).

La Met espera que las temperaturas bajen ligeramente el viernes, pero aún así pueden mantenerse por encima de los 30 grados. EFE

vg/crf