Cancelada la Finalissima España-Argentina

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Redacción deportes, 15 mar (EFE).- La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que tendrían que haber disputado España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, ha sido cancelada.

Según informó este domingo la UEFA, no ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa ante la imposibilidad finalmente de disputarse en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 por el conflicto bélico que afecta a Oriente Medio. EFE

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