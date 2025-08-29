The Swiss voice in the world since 1935

Cancelada una exhibición aérea en Polonia tras morir un piloto durante los entrenamientos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cracovia (Polonia), 29 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó este viernes que se suspende la celebración de una exhibición aérea internacional que iba a comenzar mañana, tras la muerte ayer del piloto de un F-16 en un accidente durante los vuelos de preparación.

El ministro, que viajó al aeropuerto de Radom (centro) al ser informado del suceso, aseguró hoy en unas declaraciones a la prensa en Varsovia que «todas las circunstancias de la catástrofe serán investigadas y verificadas» y expresó sus condolencias a la familia del piloto fallecido, el mayor Maciej «Slab» Krakowian.

El ministro de servicios especiales, Tomasz Siemoniak, calificó el hecho como una «noche trágica para las fuerzas aéreas polacas» y señaló, en una entrevista para la cadena PolSat, que era «la primera catástrofe de un F-16 polaco».

Numerosos altos cargos, incluyendo el presidente, Karol Nawrocki, y el primer ministro, Donald Tusk, fueron informados y expresaron sus condolencias.

La organización del espectáculo, que iba a contar con la participación de escuadrillas de varios países, entre ellos España, ha comunicado su disposición para devolver el importe de las entradas a quienes las compraron con antelación.

El mayor Krakowian, descrito en un comunicado del ministerio de Defensa como «un aviador excepcional y un veterano de este tipo de exhibiciones», servía en la 31ª Base de Aviación Táctica de Poznań-Krzesiny y era el líder del F-16 Tiger Demo Team, una escuadrilla acrobática que representa a las Fuerzas Aéreas Polacas internacionalmente.

El inspector de las Fuerzas Aéreas, general de división Ireneusz Nowak, describió al mayor Krakowian como «no solo un excelente piloto, sino un militar con un enorme potencial», y subrayó la gran pérdida para «la pequeña comunidad de pilotos de F-16» polacos.

El AirSHOW de Radom es la exhibición aérea más grande de Polonia y una de las principales de Europa.

En el pasado, el evento ha sido escenario de otros incidentes fatales, con accidentes en 2007 donde murieron dos pilotos del equipo «Żelazny», y en 2009 con la caída de un Su-27 bielorruso que también se cobró dos vidas. EFE

mag/rz/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR