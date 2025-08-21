Cancelado el partido entre Independiente y la U de Chile por incidentes que dejan heridos

(Agrega versiones sobre heridos graves en las gradas)

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la ciudad de Avellaneda a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que ha dejado heridos graves, detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

Desde el final de la primera etapa, fanáticos del equipo visitante situados en la Tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estrustura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del los Diablos Rojos.

Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques tambien se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.

Luego de varios minutos de inacción policial se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero con todavía cerca de 30 en la misma ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca.

Las autoridades han informado de que los choques han dejado un número indeterminado de heridos, muchos de gravedad.

Luego de la cancelación del partido, el expediente pasó a la Unidad Disciplinaria de Conmebol que tomará la decisión final tras revisar todos los informes enviados por los veedores de la entidad sudamericana. EFE

