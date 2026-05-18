Cancelado por segundo año consecutivo el principal certamen LGTB de Hong Kong

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Hong Kong, 18 may (EFE).- El mayor carnaval anual en defensa de la diversidad sexual y de género de Hong Kong, Pink Dot HK, fue cancelado por segundo año consecutivo después de no lograr asegurar un recinto ni obtener las autorizaciones necesarias para su celebración.

La plataforma informó este lunes de que la gestora inmobiliaria Link Reit retiró su oferta de alquiler de Stanley Plaza y Murray House, dos espacios del sur de la isla previstos inicialmente como sede de la edición de este año, programada para el próximo 14 de junio.

Según explicó el colectivo en un comunicado difundido en redes sociales, la empresa notificó el cambio de decisión cuando faltaba menos de un mes para el evento y lo atribuyó a cuestiones relacionadas con los permisos requeridos.

La organización aseguró que había seguido los procedimientos administrativos necesarios para obtener las autorizaciones, pero indicó que los plazos disponibles y la incertidumbre generada entre patrocinadores, colaboradores y asistentes hicieron inviable mantener la convocatoria presencial.

La cancelación llega un año después de que Pink Dot HK perdiera también el recinto inicialmente previsto en Art Park, dentro del Distrito Cultural de West Kowloon, cuyo organismo gestor rechazó entonces el alquiler sin ofrecer explicaciones públicas y obligó a sustituir el encuentro presencial por un concierto virtual celebrado en noviembre.

Aquella edición digital contó con la participación de la cantante Marife Yau, conocida como Marf y miembro del grupo Collar, y del artista On Chan, en un intento por mantener visible una iniciativa nacida en 2014 e inspirada en el festival homónimo de Singapur.

La suspensión contrasta con el décimo aniversario celebrado en 2024, cuando la convocatoria reunió a miles de asistentes y contó con el apoyo de más de 36 patrocinadores corporativos, la cifra más alta desde su creación.

En los últimos años, varias organizaciones LGTBIQ+ de Hong Kong han reducido aforos, trasladado actividades a internet o buscado espacios cerrados para mantener sus actividades.

El pasado septiembre, el Consejo Legislativo rechazó un proyecto que habría reconocido derechos limitados a las parejas del mismo sexo, pese a que el Gobierno lo presentó después de que el Tribunal de Apelación Final ordenara en 2023 establecer un marco legal para estas uniones.

Activistas y organizaciones han vinculado las crecientes dificultades para celebrar grandes actos públicos con una reducción del espacio para la actividad de la sociedad civil en Hong Kong.

Tras la cancelación de varios eventos el año pasado, el director creativo de la oenegé PrideLab, Kenn Chan, atribuyó la situación a una «censura de primera mano» por parte de gestores de espacios, que, según dijo, adoptan posiciones más conservadoras ante asuntos considerados sensibles. EFE

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