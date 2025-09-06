The Swiss voice in the world since 1935

Cancelan aviso de tormentas severas en Nueva York, que alertaba de posibles tornados

(Actualiza con cancelación del aviso en Nueva York y la cancelación de 600 vuelos)

Nueva York, 6 sep (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) canceló este sábado el aviso de tormentas severas que había emitido horas antes en Nueva York y en el que alertaba de posibles tornados e inundaciones.

«Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias», advirtió el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X esta mañana.

A las 17:18 (21:18 GMT), la agencia canceló el aviso que pesaba sobre el estado, pero anticipó que esta noche volverán a formarse chubascos generalizados «a medida que un frente frío avanza hacia el este y se desarrolla una baja presión sobre la zona».

La agencia meteorológica había reportado previamente que el sistema de tormentas en Nueva York podría causar tornados aislados, inundaciones y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos, pero por el momento no ha habido reportes de ello.

El temporal, que se ha extendido por la parte este del país, ha llevado a la cancelación de más de 300 vuelos con destino a Estados Unidos o con salida de este país y al retraso de más de 3.000 vuelos, según la plataforma Flightaware En estados como Connecticut o Massachusetts se mantiene el aviso hasta las 20:00 (00:00), de acuerdo a la página web del NWS. EFE

