Cancelan entrega del Premio de los Libreros Alemanes por polémica sobre supuesta censura

Berlín, 10 mar (EFE).- El ministro de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, decidió suspender la entrega del prestigioso Premio de los Libreros Alemanes, en el marco de una polémica en la que se le llegó a acusar de censura por dar instrucciones para que tres librerías de orientación izquierdista fueran eliminadas de la lista de nominados.

Según un comunicado del Ministerio de Cultura, estaba previsto que el galardón fuera entregado en un «acto festivo digno» durante la Feria del Libro de Leipzig.

«Pero ahora el debate por la exclusión de tres propuestas del jurado amenaza con cubrir cada vez más el sentido original del evento, es decir, reconocer y honrar a librerías independientes», indicó la nota, que subrayó que en este contexto «apenas parece posible» homenajear de forma adecuada a los premiados.

Por este motivo el acto, que debía producirse el próximo 19 de marzo, queda suspendido, mientras que las librerías elegidas recibirán el dinero del premio y los correspondientes certificados «por vía directa».

El comunicado concluyó con la puntualización de que «más adelante» se organizará un debate en el marco de un evento público sobre el tema de «el arte y la libertad de conciencia y la significación de los premios artísticos financiados por el Estado».

Las tres librerías que fueron excluidas de la lista de nominados a instancias de la oficina de Weimer, cuyo cargo oficial es el de comisionado para Cultura y Medios del Gobierno, anunciaron la semana pasada una demanda contra lo que consideran un intento de injerencia política.

Las librerías Golden Shop (Bremen), Rote Strasse (Göttingen) y Zur schwankenden Weltkugel (Berlín), todas elloa de orientación izquierdista, habían sido eliminadas de la lista después de que la oficina de Weimer solicitase a los servicios secretos información sobre si los nominados contaban con expedientes en sus archivos.

La polémica pronto trascendió las fronteras de Alemania e incluso la Federación Europea e Internacional de Libreros o la Asociación Internacional de Editores se expresaron de forma crítica al respecto, mientras que el propio jurado del Premio de los Libreros Alemanes se distanció el lunes de la decisión de Weimer.

Es la segunda gran controversia a la que se enfrenta este año el comisionado de Cultura, cuya institución es responsable del ente que financia entre otros el festival de cine internacional de la Berlinale.

Después de que, entre otras manifestaciones propalestinas, el cineasta Abdallah Alkhatib acusara al recibir un galardón al Ejecutivo germano de «ser cómplice del genocidio en Gaza por parte de Israel», el Gobierno alemán mostró su malestar y Weimer convocó una reunión extraordinaria para tratar la continuidad de la directora del certamen, Tricia Tuttle.

La directora, finalmente, mantendrá su puesto, aunque el festival de cine contará a partir de ahora con un «foro consultivo» y deberá responder a un código de conducta. EFE

