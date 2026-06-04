Cancelan las últimas funciones en París de obra teatral protagonizada por Patrick Bruel

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París, 4 jun (EFE).- Las cinco últimas representaciones en París de la obra teatral ‘Deuxième Partie’ (Segunda parte), protagonizada por el cantante y actor Patrick Bruel, objeto de varias investigaciones por denuncias de supuestas violaciones, han sido canceladas, anunció este jueves la dirección del Teatro Édouard VII.

La decisión fue adoptada «de acuerdo con los actores», indicó el teatro en un mensaje publicado en su página web, dirigido a los espectadores que habían reservado entradas para las funciones previstas hasta el próximo domingo.

Bruel está siendo objeto de varias investigaciones por presunta violación, aunque el comunicado del teatro no establece ninguna relación entre esos procedimientos y la cancelación de las representaciones.

La dirección del Teatro Édouard VII, situado a pocos pasos de la Opera Garnier de París, informó de que todas las entradas serán reembolsadas automáticamente, lamentó las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión del público.

La obra, coprotagonizada por Stéphane Freiss y Marine Delterme, tenía programadas sus últimas cinco funciones en la capital francesa antes de concluir su temporada.

El actor y cantante había anunciado el pasado 29 de mayo la cancelación de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, para no alterar la «serenidad» de esos eventos mientras están abiertas investigaciones judiciales en su contra.

En un comunicado difundido por su productora, 14 Productions, dirigida por el propio artista, el equipo de Bruel explicó que varios organizadores de festivales habían denunciado presiones y dificultades para garantizar el desarrollo «sereno» de sus eventos.

«No deseamos en ningún caso exponer ni a los organizadores ni al público a un clima de tensión», señaló la productora dos días después de que un grupo de mujeres de una asociación feminista gritasen «¡Violador, Bruel!» al inicio de una representación de la obra.

Entre las actuaciones canceladas de su gira musical figuran los conciertos previstos del 16 al 18 de junio en el Cirque d’Hiver de la capital francesa. También se han suspendido una docena de actuaciones en festivales de Francia, Bélgica y Suiza.

Bruel también decidió retirarse temporalmente de los espectáculos benéficos de Les Enfoirés, un colectivo muy famoso en Francia del que forma parte desde 1993.

En cuanto a sus futuros conciertos, las fechas previstas para octubre y noviembre se mantienen por el momento.

Patrick Bruel está siendo investigado en Francia en al menos cuatro causas por presunta violación y afronta además una pesquisa judicial en Bélgica por agresión sexual.

El autor de ‘Casser la voix’ o ‘Place des grands hommes’, convertido en himno nostálgico sobre el paso del tiempo y los reencuentros entre amigos, niega todas las acusaciones. EFE

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