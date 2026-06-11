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Cancelan por primera vez en 23 años concierto en la Plaza Roja de Moscú por Día de Rusia

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Moscú, 11 jun (EFE).- Las autoridades rusas han cancelado, por primera vez desde 2003, un concierto en la Plaza Roja de Moscú con ocasión del Día de Rusia, que se celebra mañana, 12 de junio, informaron este jueves medios locales.

De acuerdo con el portal Msk1, el evento fue trasladado a otro lugar, el centro cultural Mossovet, en el norte de la capital rusa.

El medio subraya que el motivo de ese cambio repentino de planes, que también repercutió en las estrellas invitadas, no se revela.

Este año, por amenaza de drones ucranianos, el desfile tradicional en la Plaza Roja de Moscú con ocasión de la victoria soviética sobre la Alemania nazi se celebró sin armamento pesado por primer vez desde 2007.

A la vez, recientemente la plaza más famosa del país acogió su tradición festival de libros. EFE

mos/mra

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