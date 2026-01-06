Canciller: Colombia se apoyará en organismos multilaterales ante amenazas de Trump a Petro

1 minuto

Bogotá, 6 ene (EFE).- El Gobierno colombiano se apoyará en los organismos multilaterales para enfrentar las amenazas de una posible operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela, señaló este martes la canciller Rosa Villavicencio.

«Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas», expresó la funcionaria en una rueda de prensa en Bogotá.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump se refirió una vez más en términos despectivos a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien acusa de «fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos» y agregó: «eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo». EFE

joc/pc/nvm

(foto)(video)