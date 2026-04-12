Cancillería desmiente quejas de dominicano varado en Vietnam

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Santo Domingo, 12 abr (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) a través de la Embajada dominicana en Vietnam, el Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios y la Dirección General de Pasaporte, informó este domingo que se ha mantenido brindando asistencia y acompañamiento al ciudadano dominicano Joel Richards García, quien se encuentra varado en ese país.

Desde que se tuvo conocimiento del caso, el embajador dominicano en Vietnam, Reinaldo Espinal, el responsable consular y personal local vietnamita, asistieron y recibieron personalmente a este ciudadano y se le facilitaron dos cartas de ruta debido a cambios en su itinerario de vuelo, ocasionados por el conflicto en Oriente Oriente; sin embargo, estas fueron objetadas por las autoridades migratorias de países donde haría escala, según los itinerarios de vuelos inicialmente propuestos.

En consecuencia, se ha procedido a emitirle, de manera excepcional, un pasaporte de emergencia, el cual fue remitido a nuestra embajada y le será entregado en los próximos días, a fin de que pueda retornar a República Dominicana.

García denunció en las redes sociales que la legación diplomática dominicana en Vietnam le ha ofrecido le ha tratado con desdén y le puso varios obstáculos antes de otorgarle una carta de ruta.

Manifestó, en un video que se ha vuelto viral, que las autoridades de la Embajada dominicana en ese país del sur asiático, prácticamente lo abandonaron a su suerte, luego de que les informar de que había perdido el pasaporte en una ciudad vietnamita.EFE

El hombre también criticó el comportamiento de la aerolínea estadounidense Delta que se negó a aceptar una carta de ruta y le impidió viajar a Hong Kong, como primera escala para viajar a República Dominicana.EFE

rsl