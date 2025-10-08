Canciller afgano visitará India por primera vez desde la vuelta al poder de los talibanes

Kabul, 8 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de facto de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, iniciará el jueves la primera visita de un alto cargo talibán a la India desde la vuelta al poder de los fundamentalistas en 2021, informó este miércoles la cancillería de este país asiático.

El ministro partió hacia Nueva Delhi por invitación oficial del ministro de Asuntos Exteriores de la República de la India, egún un comunicado oficial difundido este miércoles por el vicesecretario y portavoz del Ministerio de Exteriores talibán, Hafiz Zia Ahmad Takal.

Takal añadió que, durante su visita, el canciller afgano «mantendrá conversaciones con su homólogo indio (Subrahamanyam Jaishankar) y otros funcionarios sobre una serie de cuestiones políticas, económicas y comerciales, así como sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Afganistán y la región».

La visita se produce en medio de un cauto acercamiento diplomático entre el gobierno talibán y las potencias regionales, con la India como uno de los actores clave en la estabilidad humanitaria y económica de Afganistán desde la vuelta al poder de los fundamentalistas y la retirada de las tropas estadounidenses de este país en agosto de 2021.

Por el momento, no se han ofrecido más detalles de la visita de Muttaqi a Nueva Delhi.

La pasada semana, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una exención a la prohibición de viajar -debido a las sanciones internacionales que restringen los desplazamientos de líderes talibanes- para el ministro que estará activa entre el 9 y el 16 de octubre.

Este será el primer encuentro en la India entre Kabul y Nueva Delhi desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, lo que marca un nuevo capítulo en la relación entre la India y las autoridades de facto afganas, a quienes el país asiático no reconoce oficialmente.

Desde el regreso al poder de los fundamentalistas, Afganistán ha permanecido prácticamente aislado de la comunidad internacional, aunque mantiene canales abiertos con algunos países vecinos, principalmente en Asia Central, así como con Moscú y Pekín.

Rusia se convirtió en julio en el primer país del mundo que reconoció a los talibanes como gobernantes legítimos de Afganistán.

Esta semana, Muttaqi acudió en Rusia al encuentro del Formato de Moscú sobre Afganistán. Se trató de la primera participación de Kabul en este foro tras ser invitado a tomar partido en él por Rusia. EFE

