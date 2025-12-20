Canciller argentino: La detención de gendarme en Venezuela es una «desaparición forzada»

2 minutos

Buenos Aires, 19 dic (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, dijo que la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela es un caso de «desaparición forzada», exigió su inmediata liberación y criticó al Gobierno de Nicolás Maduro, durante su participación de este viernes en el Consejo del Mercado Común (CMC) que se desarrolla en Brasil.

Argentina exigió a través de Quirno la «inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, al cumplirse más de un año de su detención arbitraria e ilegal, que constituye una desaparición forzada», según expresó un comunicado de prensa que resumió la intervención del canciller en la cumbre de Foz do Iguazú.

El ministro del Gobierno de Javier Milei refirió además su preocupación sobre el presente de Venezuela y dijo que «el fraude electoral y las persistentes violaciones a los derechos humanos constituyen una afrenta a toda la región».

Nahuel Gallo fue aprehendido el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

Según expresó el Gobierno argentino, «la permanencia del gendarme en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional».

El Gobierno venezolano dijo en su día que Gallo era uno de los 125 “mercenarios” extranjeros detenidos por supuestos planes para atentar contra la vida de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y aseguró que el Gobierno de Milei estaba “directamente” involucrado en ese presunto complot.

«La situación del cabo primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas», expresó el Gobierno argentino en un comunicado publicado el 8 de diciembre, al cumplirse 365 días de la detención del agente de seguridad.

En otro pasaje de su intervención de este viernes, Quirno agradeció el respaldo del bloque a los reclamos diplomáticos sobre los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. EFE

smo/rrt