Canciller argentino agradece a Italia y EEUU apoyo en liberación de gendarme en Venezuela

2 minutos

Buenos Aires, 1 mar (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, agradeció este domingo «el firme apoyo» de los gobiernos de Italia y Estados Unidos, así como de la ONG Foro Penal, en la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

Quirno distribuyó por la red social X un comunicado en el que confirmó la liberación de Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, justo después de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) distribuyera una fotografía del gendarme junto a un avión privado que lo está trasladando a Argentina y anunciara su liberación.

Si bien, la AFA, artífice del traslado de Gallo, agradece al Gobierno venezolano la liberación, el canciller argentino hizo un reconocimiento a Estados Unidos e Italia, sin mencionar a la AFA, tras una puesta en libertad inédita al haber intervenido, al parecer, las asociaciones de fútbol de Argentina y Venezuela.

Gallo «ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela», dice el comunicado del canciller, quien además expresa agradecimiento «por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación».

«En particular, -agrega-, el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación».

Además, el canciller exigió a Venezuela «la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas».

Gallo se encuentra de regreso a Argentina, según confirmaron las fuentes consultadas, incluida su esposa, luego de que la AFA difundiera una fotografía en la que aparece junto a dos directivos de la asociación, posando frente a un avión privado. EFE

erm/eav

(foto)