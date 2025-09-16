Canciller chino afirmó que China y Europa «han de ser amigos, no rivales»

Pekín, 16 sep (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, afirmó durante su reciente viaje a Austria, Eslovenia y Polonia que «China y Europa han de ser amigos, no rivales, y cooperar, no enfrentarse», informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian explicó que Wang trasladó durante su visita a dichos países europeos su esperanza de que estos «contribuyan al desarrollo sano y estable de las relaciones entre China y la Unión Europea (UE)».

Según Lin, Wang criticó en Europa «la hegemonía unilateral» en una «situación internacional actual turbulenta y compleja», en referencia velada a Estados Unidos.

«Los líderes de Austria, Eslovenia y Polonia expresaron su disposición a defender la autoridad de las Naciones Unidas y el multilateralismo y colaborar para promover la paz y el desarrollo mundiales», agregó el vocero.

La gira, que tuvo lugar entre el 12 y el 16 de este mes, estuvo marcada por la guerra de Ucrania, el multilateralismo y asuntos bilaterales.

En Viena, la ministra austriaca Beate Meinl-Reisinger instó a Pekín a ejercer su influencia sobre Moscú para poner fin a la invasión de Ucrania y reiteró la disposición de su país a acoger eventuales negociaciones.

En Liubliana, la jefa de la diplomacia eslovena, Tanja Fajon, pidió a China usar su influencia para detener los ataques a Ucrania y lograr una paz «justa y duradera».

En Polonia, Varsovia pidió a China medidas frente a las “acciones destructivas rusas” y las provocaciones de Bielorrusia.

La visita de Wang a Europa se produjo poco después de la intrusión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, algo descrito por el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, como «un intento de comprobar la capacidad de reacción de Polonia y de toda la OTAN».

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua desde la que ha pedido respeto para la integridad territorial de todas las partes y para las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países, en referencia a Rusia, país con el que ha profundizado sus intercambios en los últimos años. EFE

