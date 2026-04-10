Canciller chino apuesta por reforzar cooperación con Corea del Norte tras reunirse con Kim

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Pekín, 10 abr (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, apostó este viernes por reforzar la cooperación y los intercambios con Corea del Norte durante su reunión en Pionyang con el líder norcoreano, Kim Jong-un, dentro de la creciente coordinación entre ambos países ante un entorno internacional que calificaron con «cambios rápidos y turbulentos».

Durante el encuentro, de acuerdo a la agencia de noticias Xinhua, Wang trasladó a Kim los saludos del presidente chino, Xi Jinping, y subrayó la disposición de Pekín a «fortalecer los intercambios» y «promover la cooperación práctica», así como a impulsar la aplicación de los consensos alcanzados por ambos líderes en su reunión del pasado septiembre.

El jefe de la diplomacia china defendió además una mayor coordinación entre ambos países en asuntos internacionales y regionales, en un momento en el que, según señaló, ambas partes buscan salvaguardar sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo.

Por su parte, Kim expresó su apoyo a las posiciones de China en cuestiones consideradas clave por Pekín, incluida Taiwán, y respaldó los esfuerzos del gigante asiático por «defender su soberanía e integridad territorial», según Xinhua.

El líder norcoreano afirmó asimismo que profundizar los lazos bilaterales responde a una «voluntad firme» de su Gobierno y consideró que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nuevo nivel tras su encuentro con Xi en China el año pasado.

La reunión se enmarca en la visita oficial de Wang a Corea del Norte, la primera que realiza al país desde 2019, en un momento de reactivación de los contactos de alto nivel entre ambos vecinos.

Durante su estancia, el ministro mantuvo también conversaciones con su homóloga norcoreana, Choe Son-hui, centradas en el desarrollo de la cooperación bilateral.

En paralelo, ambas partes han intensificado en los últimos meses sus intercambios comerciales y la reanudación de conexiones, tras años de restricciones, en línea con el acercamiento impulsado tras la cumbre entre Xi y Kim en septiembre de 2025.

La visita tiene lugar además en un contexto de movimientos diplomáticos en la región, ante la posibilidad de nuevos contactos entre Washington y Pionyang y el previsto viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a China en las próximas semanas. EFE

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