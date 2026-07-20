Canciller chino asistirá en Manila a reunión ASEAN entre disputas marítimas con Filipinas

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Pekín, 20 jul (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, viajará esta semana a Manila para participar en la reunión de cancilleres entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en un momento de tensiones persistentes entre Pekín y Filipinas por el mar de China Meridional.

La Cancillería china anunció este lunes en un comunicado que Wang asistirá este miércoles en la capital filipina a la reunión de ministros de Exteriores China-ASEAN.

Wang podría reunirse en los márgenes del encuentro con su homóloga filipina, Theresa Lazaro, lo que supondría el primer encuentro entre los jefes de la diplomacia de ambos países en dos años.

La posible reunión se produciría días después del décimo aniversario del laudo arbitral de 2016 sobre el mar de China Meridional, dictado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a favor de Filipinas en una causa sobre varias zonas en disputa, y que Pekín rechaza y no reconoce.

China reiteró recientemente que el fallo es «ilegal, nulo y sin fuerza vinculante», y aseguró que no aceptará ninguna reivindicación basada en esa decisión.

El aniversario del laudo coincidió con nuevas críticas de Pekín a Washington, al que acusó de tratar de utilizar el arbitraje para obstaculizar las negociaciones entre China y la ASEAN sobre un Código de Conducta para el mar de China Meridional.

Ese mecanismo, negociado desde hace años, busca establecer normas de comportamiento en unas aguas en las que China mantiene disputas soberanistas con varios países de la región, entre ellos Filipinas.

Las tensiones entre Pekín y Manila se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., con frecuentes incidentes entre embarcaciones y aeronaves de ambos países y un refuerzo de la cooperación de defensa entre Filipinas, Estados Unidos y otros socios.

Pekín reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. EFE

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