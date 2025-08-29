The Swiss voice in the world since 1935

Canciller chino expresa a par brasileño su apoyo en medio de disputas comerciales con EEUU

Pekín, 29 ago (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este jueves una llamada telefónica con su par brasileño, Mauro Vieira, en la que aseguró que China está dispuesta a «reforzar el apoyo mutuo» con Brasil, cuyos productos se enfrentan desde este mes a un arancel del 50 % en Estados Unidos.

Wang indicó que «las relaciones entre China y Brasil han entrado en su mejor momento histórico», según un comunicado publicado este viernes por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que «la situación internacional actual es compleja y cambiante» y que China está dispuesta a fortalecer la coordinación con Brasil «para combatir el unilateralismo y la intimidación, proteger los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo y promover la reforma y la mejora del sistema de gobernanza global».

Por su parte, Vieira declaró que «el comercio internacional enfrenta una gran incertidumbre y el multilateralismo enfrenta graves desafíos», según el comunicado de la Cancillería china.

«Brasil espera fortalecer la comunicación y la coordinación con China y las partes interesadas para explorar el apoyo al sistema multilateral de comercio», aseguró el funcionario sudamericano.

El pasado 12 de agosto, el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que condenó el «proteccionismo».

Xi indicó entonces que «todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo».

El mandatario chino aseveró que China «apoya al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y a Brasil en la protección de sus legítimos derechos e intereses», si bien no se refirió explícitamente a los gravámenes estadounidenses.

Estados Unidos estableció el pasado julio un arancel, que entró en vigor este mes, del 10 % a todos los productos de Brasil y un arancel adicional del 40 % a determinados bienes, en represalia por la supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, que enfrenta un juicio por golpismo en la Corte Suprema.

Xi y Lula se reunieron el pasado mayo en Pekín, en el marco de la IV Reunión Ministerial China-CELAC.

En aquella ocasión, Lula aseguró que «China y Brasil están decididos a unirse en contra del unilateralismo y el proteccionismo» y que sus líderes «apoyan el comercio justo basado en reglas». EFE

