Canciller chino pide a eurodiputados visión «racional» de su país en plena tensión con UE

Compartir

3 minutos

Pekín, 21 jul (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, pidió este martes a una delegación de eurodiputados que contribuya a que la Unión Europea (UE) adopte una visión «racional y objetiva» de China y una política «positiva y correcta» hacia Pekín, en plena tensión entre ambas partes por cuestiones como el comercio o la guerra en Ucrania.

Wang se reunió en Pekín con una delegación multipartidista de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo encabezada por su presidente, el alemán David McAllister, según un comunicado difundido por el Ministerio chino de Exteriores en su página web.

El jefe de la diplomacia china dio la bienvenida a la primera visita al país asiático de una delegación de dicha comisión y expresó su deseo de que los eurodiputados refuercen los intercambios con distintos sectores chinos y conozcan una China «real, multifacética y en constante desarrollo y progreso».

El ministro defendió que el desarrollo de China representa un aumento de las «fuerzas de paz», de los «factores de estabilidad» y de las garantías de prosperidad, y sostuvo que el país aporta «la mayor certidumbre» a la paz y el desarrollo mundiales.

En el plano bilateral, Wang recalcó que la historia y la realidad demuestran que China y Europa son «socios y no rivales», una fórmula que Pekín ha repetido en los últimos años ante el endurecimiento del tono europeo.

El canciller chino pidió «evitar la politización de los asuntos económicos y comerciales» y que los intercambios bilaterales se aborden desde una lógica generalizada de seguridad.

Wang también respondió a preguntas sobre el desequilibrio comercial, la guerra en Ucrania, derechos humanos e inteligencia artificial (IA), si bien la Cancillería no ofreció más detalles al respecto.

Por su parte, los eurodiputados subrayaron, según el mismo comunicado, que los lazos entre Pekín y Bruselas se encuentran ante una «coyuntura crítica», aunque indicaron que se oponen a un «desacople» entre los Veintisiete y China.

«China desempeña un papel fundamental en muchos asuntos globales importantes, y la UE está dispuesta a mantener una comunicación fluida» con Pekín, afirmaron.

La delegación europea, integrada por ocho eurodiputados, inició este martes una visita de tres días a China con paradas en Pekín y Shanghái.

La misión llega en una semana marcada por nuevas fricciones entre Bruselas y Pekín, después de que la Comisión Europea multara este lunes con 550 millones de euros a la plataforma china AliExpress por no combatir de forma «eficaz» la venta de productos ilegales.

La visita se produce además después de que otra delegación de eurodiputados, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, viajara a China entre marzo y abril para trasladar a plataformas como Shein, Temu y AliExpress que las normas europeas de seguridad y competencia deben cumplirse en el comercio digital.

Bruselas considera «insostenible» una relación económica marcada por un déficit comercial anual de unos 360.000 millones de euros con China, mientras que Pekín rechaza las acusaciones de sobrecapacidad y subvenciones industriales. EFE

aa/pcc