Canciller chino pide a Modi mantener «impulso positivo» de lazos entre Pekín y Nueva Delhi

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Pekín, 24 jun (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, apostó este martes ante el primer ministro indio, Narendra Modi, por mantener el «impulso positivo» de las relaciones bilaterales, en un momento en que Pekín y Nueva Delhi tratan de afianzar la normalización gradual de sus lazos tras años de tensiones.

Wang trasladó ese mensaje durante un encuentro con Modi en Nueva Delhi, en el marco de su visita a la India para asistir a la reunión de altos representantes de seguridad de los BRICS, según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino defendió la necesidad de aplicar los consensos alcanzados por los líderes de ambos países, seguir «reforzando la confianza», «gestionar adecuadamente las cuestiones delicadas» y «ampliar la cooperación».

Wang sostuvo que mantener la mejora de la relación entre China y la India «responde a los intereses fundamentales de ambos pueblos y a las expectativas de la comunidad internacional».

Modi, por su parte, pidió a Wang que trasladara sus saludos al presidente chino, Xi Jinping, y al primer ministro, Li Qiang, y afirmó que la India y China, como «civilizaciones antiguas», deben mantener los contactos de alto nivel, «impulsar la cooperación práctica» y «defender los intereses compartidos» de los países del llamado ‘sur global’.

«En las circunstancias actuales, es necesario que ambas partes preserven su amistad tradicional», indicó el mandatario indio.

El jefe del Gobierno indio expresó además su apoyo a que China asuma el próximo año la presidencia rotatoria de los BRICS y manifestó la disposición de Nueva Delhi a colaborar con Pekín para impulsar el desarrollo del bloque.

Durante su visita, Wang también se reunió con el asesor de seguridad nacional indio, Ajit Doval, con quien revisó la evolución reciente de los vínculos bilaterales al margen de la reunión de altos representantes de seguridad de los BRICS.

Las reuniones se producen en un contexto de acercamiento entre los dos países más poblados del mundo, que desde 2025 han dado pasos para recomponer la relación con la reanudación de concesión mutua de visados, la reapertura del comercio fronterizo y la reanudación de vuelos directos, suspendidos desde 2020.

Las dos partes han intensificado en los últimos meses los contactos diplomáticos y de seguridad para estabilizar una relación aún condicionada por la disputa fronteriza en el Himalaya, origen de la peor crisis bilateral en décadas tras el choque militar de junio de 2020 en el valle de Galwan.

En los últimos meses, Xi y Modi se volvieron a ver en el marco del deshielo bilateral, con un encuentro en la localidad nororiental china Tianjin a finales de agosto de 2025 al margen de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái, después de la reunión que ambos mantuvieron en 2024 en Kazán (Rusia), que marcó el inicio de la actual fase de distensión. EFE

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