Canciller chino se reúne con Michelle Bachelet, candidata a secretaria general de la ONU

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Pekín, 4 jun (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, se reunió este jueves con la candidata a ocupar la Secretaría General de la ONU, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), en un encuentro en el que evitó revelar el voto de Pekín, aunque calificó la elección de «crucial» para la reforma y el futuro de la organización en los próximos años.

La visita se enmarca en los esfuerzos diplomáticos de la exgobernante chilena para sumar apoyos de cara al proceso de elección, en una campaña sustentada principalmente por México y Brasil, después de que Chile retirara su apoyo tras la llegada al Gobierno de José Antonio Kast.

Bachelet, que ya desempeñó cargos en el organismo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o directora de ONU Mujeres, afirmó este jueves, de acuerdo a un comunicado de la Cancillería china, que en el mundo actual, «plagado de caos», es necesario un mayor multilateralismo, y señaló a la ONU como una plataforma indispensable para abordar conjuntamente los desafíos globales.

La exmandataria chilena defendió que las Naciones Unidas deberían regresar a su «misión original» mediante reformas, defender la autoridad de la Carta o abordar «mejor y a tiempo» los riesgos y desafíos.

Wang afirmó que «existe una fuerte expectativa de que la ONU se revitalice, mejore su capacidad de acción y desempeñe un papel más sólido», al tiempo que señaló que las palabras de Bachelet reflejan su «profundo conocimiento» del trabajo de las Naciones Unidas y su sentido de responsabilidad y entusiasmo por promover la causa del progreso humano.

«China participará en la elección del próximo secretario general de manera responsable y constructiva, promoviendo la revitalización de la autoridad y vitalidad de la ONU, para que pueda adaptarse mejor a la nueva situación y responder mejor a los nuevos desafíos», expresó.

Entre los nombres que también se han mencionado para suceder al portugués António Guterres, cuyo periodo finaliza el próximo 31 de diciembre, figuran la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa, y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La persona que aspire a dirigir la ONU deberá contar con el respaldo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sin veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente ser ratificada por la Asamblea General del organismo. EFE

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